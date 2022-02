Vesi tõusis vaid 24 tunniga 1,5 meetrit ning seda tänu suurele sulale, mis jõge kangesti paisutas. Kuid mitte piisavalt, et see üle kallaste tõuseks. Jõgi on püsinud kenasti oma sängis ja vaid ühes kohas annab tugevasti märku, et ehk on seda vett liiga palju.

Nimelt on üks kolmest Sauga jõe jalakäijate sillast vee alla jäänud. Tegu on Eametsa rippsillaga, mis ka muidu vaid mõnikümmend sentimeetrit vee kohal kõlgub. Et suur lahmakas jääd vees rippuva silla taha on takerdunud, on vallavalitsus andnud tungiva soovituse kasutada jõe ületamiseks teisi sildu, mis on jätkuvalt mitu meetrit vee kohal ja mille vee alla sattumise ohtugi ei ole.