“Peal käies ja silma järgi sai suvekorterisse pakitud lumehunnik tõesti suurem kui kunagi varem,” tunnistas sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus juhatuse liige Eido Tasalain. “Sügiseks peaks seal olema lund 2–2,5kilomeetrise raja tegemiseks, aga palju oleneb sügisest: kui on külm ja kahurid saab tööle panna novembri lõpus või detsembri alguses, on see üks asi, kui on plusskraadid ja vihma sajab, on hoopis teine lugu. Meie jaoks on lumetagavara oluline, et hooaeg algaks detsembri keskelt, mitte siis, kui külm tuleb.”