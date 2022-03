Kiviselg süüdistas Metsa valetamises. Nimelt arutati möödunud kuul Pärnu volikogu istungil reformierakondlase Toomas Kivimägi linna maale kodu ehitamisega seonduvat. Kiviselg tõi välja, et Metsalt küsiti jutu käigus, kas selliseid olukordi on veel ette tulnud, et eraisik saab endale linnalt maad. Mets olevat kommenteerinud, et selliseid juhtumeid on olnud.