TREF Nord ASi Pärnu osakonna juhataja Mihkel Pilli sõnutsi on tee-ehitajad eri olukordadest läbi rabelnud, kuid sellist seisu nagu tänavu pole olnud. Keerulisem on saada asfalditootmiseks vajalikku bituumenit, tardkivikillustikku ja gaasi. Pill loodab, et materjalide tarnimist päris ära ei lõpetata.