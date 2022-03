Minister Riisalo: Meil pole seadusest tulenevaid hoobi, et takistada põgenike saabumist

Signe Riisalo, ütlesite ennist, et sotsiaalkaitseministri ametis pole teil Ukraina sõja puhkemisest alates vabu nädalavahetusi olnud. Väga paljud Eesti vabatahtlikudki pole hõlpu saanud. On see üllatav?

Suur osa inimestest nii selles majas siin kui kogu Eestis on vabatahtlikud, kes kolmes vahetuses ööpäev läbi aitavad. See on uskumatu, mida Eesti inimesed on valmis tegema ilma midagi vastu tahtmata! Selline avatus toob pisara silma.

Mis teid Pärnusse tõi? Millega siin aidata saate?