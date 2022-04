Maasturilt löögi saanud neiu vajab haiglaravi

Kell 14.52 sai 15aastane Bolti elektrilise tõukerattaga sõitnud neiu Pärnus Lõuna 18a juures reguleerimata ülekäigurajal löögi sõiduautolt Land Rover, mille roolis oli 61aastane naine. Tõukerattur viidi kokkupõrke tagajärjel haiglasse, kus selgus, et tema vigastused on sedavõrd tõsised, et ta jääb haiglaravile.