Pärnu-Jaagupi pühakoja kiikuv põrand ootab heade inimeste abi

Pärnu-Jakobi kirik on nime saanud palverändurite kaitsepühaku apostel Jaakobus Vanema järgi, kelle auks jumalakoda pühitsetud on. EELK Pärnu-Jakobi koguduse juhatuse liige Epp Sokk märkis, et fond valis nende kiriku ise välja. “Meie midagi erilist selleks ei teinud. Võib-olla arvestati, et tegemist on luteri kiriku Pärnu praostkonna vanima kirikuga,” arutles ta.