Sõda pole läbi: varjevõrkude punumine jätkub

Kui esialgu tehti Pärnu muuseumis rohelisi kaitsevõrke, siis nüüd on need linnapildi toonides, hallikamad.

Muuseumist on Ukrainasse saadetud kaks võrku. Õige pea valmib veel neli, mis loodetakse sel või järgmisel nädalal teele panna. Heatahtlikud inimesed on annetanud muuseumile kodus punutud või poest ostetud võrkegi, mis niisamuti abivajajateni transporditakse.

Kui esialgu tehti rohelisi kaitsevõrke, siis nüüd on need linnapildi toonides, hallikamad.

“Oleme väga tänulikud, et inimesed leiavad meie jaoks aega. See on kõige suurem väärtus, et nad tulevad ja tahavad aidata,” rõõmustas Ehte.