Pildid ⟩ Ilmataat lõi ranna ja parkide vuntsijate graafiku sassi

“Oleme selles osas paindlikud, sest nagu tänavune kevad näitas: inimene plaanib, aga ilmataat juhib. Kevad on olnud väga hiline – veel 29. aprillil oli keskrannas siin-seal jää maas – ja see asjaolu on ranna ettevalmistustöid mitu nädalat edasi nihutanud,” selgitas Villmann.