Pärnu põgenikekeskusest saab infopunkt

Hädaolukorra lahendamise juhi, PPA peadirektori Elmar Vaheri kinnitusel on Eesti eesmärk sõja esimesest päevast olnud aidata Ukraina sõjapõgenikke parimal viisil.

“Olime esimest korda olukorras, kus riiki saabus iga päev tuhandeid põgenikke. Otsus lahendada seda kriisi ühtse juhtimise all oli õige,” lausus Vaher.

Märtsi alguses, kui PPA juurde moodustati ühendstaap, jõudis Eestisse nädalas umbes 13 000 sõjapõgenikku. Viimasel kahel nädalal on neid siia tulnud 3500–3700, kellest üle poole liigub edasi mujale Euroopa Liitu.

Vaher selgitas, et kriis ei ole läbi ja nüüd peab riik keskenduma pagulaste pikaajalisele majutusele ja Eesti ühiskonda lõimimisele. Neis ülesannetes on suurem roll sotsiaalministeeriumil. Aga kõik asutused, mis seni on pingutanud sõjapõgenike vastu võttes, jätkavad selle nimel koostööd.