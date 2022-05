"Siil 2022" ⟩ Laevakaitsjad ei koonerdanud Vana-Pärnus laskemoonaga

Kilingi-Nõmmest pärit, mereväe rannikukaitse divisjoni ülema abi vanemleitnant Eglit Uke märkis, et Pärnumaal pole niisugust mereväe ja Kaitseliidu ühisõppust varem toimunud. Nimelt harjutati eile Pärnu sadamas miinide transporti, laevale laadimist ja vedu selleks määratud merealasse. “Kaitseliitlaste ülesanne oli sadamas miinide laadimispaiga julgestamine, merelt toetas laeva mereväekaitse kaater,” selgitas Uke ja märkis, et see on hea harjutus, säilitamaks kriisiolukorras tõhus koostöö.