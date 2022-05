Omanimelise kinnisvarafirma juhi ja maakleri Ott Kose kogemust mööda algas hüppeline hinnatõus umbes aasta tagasi. Kuna pakkumise ja nõudluse tasakaal on paigast ära, on ostjad valmis soetama kinnisvara järjest kõrgema hinnaga. “Valikut pole ja kaalukauss on täiesti müüjate kasuks,” tõdes Kosk.