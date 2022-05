Parkimine Pärnu ranna piirkonnas muutub suveks tasuliseks

Pärnu kesklinnas on parkimine aasta ringi tasuline esmaspäevast reedeni 8–18. Laupäeval, pühapäeval ja riiklikel pühadel on kesklinnas parkimine tasuta. Parkimisaja algust kirjalikult või parkimiskella abil fikseerides võib kesklinna avalikul tasulise parkimise alal tasuta parkida tund aega ja Endla teatri ees asuval Keskväljakul kolm tundi. Silla kõrval asuvas Kalda tänava parklas on parkimine tasuta.