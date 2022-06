Sajad valesti parkijad on Pärnus juba trahvi saanud

Aasta algusest mai lõpuni on linnavalitsuse linnamajanduse osakonna menetlejad, kes teevad Pärnus parkimise üle järelevalvet, koostanud vales kohas parkijatele 331 trahviteadet. Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist Anu Villmann tähendas, et samuti pargitakse palju haljasaladel ja kõnniteedel, kuhu ilma seda lubava liiklusmärgita on autot jätta keelatud.

Valesti parkimine on igapäevane Rüütli ja Ringi tänava ristmikul. Autod jäetakse sinna, ehkki ristmikul peatuda ega parkida ei tohi ning masinad takistavad seal jalakäijaidki. Pärnu linnavalitsuse liikluse spetsialisti Toomas Tammela sõnutsi on linna teekattemärgistuse uuendamine pooleli ja selles kohas saab probleemi lihtsalt lahendada. Üks võimalusi on joonida teele kollane kast, mis juhib juhtide tähelepanu asjaolule, et sellesse kohta ei või autot jätta.