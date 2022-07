Paits kirjeldas, et algul tekkisid kaks vasakpoolset vesipüksi. Hiljem kerkis paremale veel üks, kõige suurem. Vaatemäng kestis umbes neli minutit.

Ilmateenistuse sünoptik Kairo Kiitsak kirjutas sotsiaalmeedias, et tänase seisuga on registreeritud Eesti vetes vähemalt 18 vesipüksi – praegu on väga aktiivne lehterpilvede hooaeg.