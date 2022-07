Suvituskorterite pidajatel tuleb hakata korralikult makse tasuma

Muudatuse eesmärk on takistada maksudest kõrvalehoidumist ning võrdsustada konkurentsi. Praegu ei ole riigile teada, kui palju on neid, kes platvormide kaudu oma tooteid ja teenuseid müüvad, ega seegi, kui palju nad teenivad. Platvormimajandus on kujunenud läbipaistmatuks varimajanduse erivormiks.