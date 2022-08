Jõe vasakaldale suubuvast torust kunagise mööblitehase lähistel imbus reostust sedavõrd peenikese nirena, et päästjatel seda kokku korjata polnud võimalik.

Päästeameti kommunikatsioonijuht Andra Väärtmaa rääkis, et ühele sündmuspaigal käinud päästjale meenus, et samas kohas on varasemaltki taolist reostust avastatud.