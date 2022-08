Pärnu haiglas on ravil 12 COVID-19-patsienti, neist üks juhitaval hingamisel.

Kuigi nakatumine väheneb ja haigestunute keskmine vanus langes, on koroona Pärnumaal endiselt liikvel.

Teisipäevahommikuse seisuga on Pärnu haiglas 12 COVID-19- patsienti, noorim neist on 32- ja vanim 94aastane. Juhitaval hingamisel on üks inimene. Möödunud nädalal ei surnud ükski koroonaviirusega nakatunu.