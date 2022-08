Erakordselt madal veetase ohustab jõeelustikku

Jõgede veetasemele on avaldanud eelkõige mõju viimaste nädalate soojad ja sademevaesed ilmad. Näiteks on 16aastase vaatlusreaga Reiu jõel Laadi hüdromeetriajaamas veetase langenud 62 sentimeetrini graafiku nullist (kokkulepitud kõrgus, millest veetase selles jaamas tavaliselt allapoole ei lange). See on koguni kümne sentimeetri võrra madalam kui senine rekord, mis mõõdeti 2018. aasta juulis.