Justiitsminister annetas kolmele pärnumaalasele aumärgi

Margo Sai pälvis aumärgi pikaajalise tegevuse eest Eesti vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise mälestuse jäädvustamisel, metsavendluse ja Kaitseliidu ajaloo uurimisel. Ta on Ertsma külas langenud metsavendade mälestusürituse järjepidevaid korraldajaid, riigikaitseõpetuse õpetaja, oma ala praktik ja asjatundja.

Olev Paukson on aastakümneid uurinud Saarde kihelkonnas ja Kilingi-Nõmmes toimunud sündmusi ning koostanud kogutud materjali põhjal oma kodulinna eri perioode käsitlevaid raamatuid. Tema kui muinsuskaitsja osalusel taastati Punapargis vabadussõja sangarite mälestuskivi juba 1988. aastal ja paigaldati Liivamäe lahingu toimumise kohta mälestusrist. Pauksonil on ka teeneid Saarde kihelkonna vabadussõja ausamba taastamisel. Ta on koostanud oma kollektsioonist teemanäitusi, kajastab olnut järjepidevalt Saarde valla häälekandjas.