Eakad ja noored istusid vaheldumisi, et saaksid üksteist aidata.

Viimased kolm laupäeva on Tammiste hooldekodu Jurmala majas alanud veidi teistmoodi. Kella 10ks on hooldekodusse külla tulnud Pärnu Waldorfkooli õpilasesinduse noored ühes õpetajatega, et veeta mõni tund eakate keskel.