Nii hakati üheskoos Eametsa poole samme seadma. Ühe lapse ema kontrollis telefoniäpi kaudu oma võsukese asukohta ja märkas, et laps liigub kohas, kus ta ei peaks liikuma: Sauga alevikust Eametsa elamurajooni poole. Ta helistas kohe lapsele ja uuris, kus ta on. Too vastas, et läheb koos sõbraga ühe onu juurde mängima, kes neid enda juurde kutsus.