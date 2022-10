Galerii ⟩ Pärnus avati lastele maja, mis loodetakse sulgeda võimalikult kiiresti

Teenuse eesmärk on aidata seksuaalselt väärkoheldud lapsi nii, et kriminaalmenetlustoimingud oleksid lapsesõbralikud ega põhjustaks niigi tasakaalust välja viidud lastele lisatraumasid.

“Ma tahaks jõuda sinnamaale, et hakata maju kinni panema, selmet neid avada,” tõdes lastemaja teenusejuht Anna Frank. Lisades, et ühelt poolt on tegu rõõmsa, kuid samal ajal kurva päevaga, et sellist maja üldse vaja läheb.