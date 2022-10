Sõjatandrile üle 30 auto saatnud pärnumaalane pälvis Ukraina ordeni

Pärna sõnutsi oli teade, et ta pälvib Ukraina abistamise eest ordeni, ootamatu, ent meeldiv. “Suhtun sellisesse tunnustusse aupaklikkuse ja tänutundega,” ütles Pärn, märkides, et siinset Valgetähe ordenit meenutav viie kristalliga Dzerelo auraha kuulub kõikidele annetajatele ja ettevõtte P-Trucks kollektiivile, kelle abiga on autod firma parklasse jõudnud, töökorda seatud ja Ukrainasse toimetatud. “See, et ordeni tunnistusel on ainult minu nimi, ei tähenda sugugi, et mina üksi olen sellise autasu vääriline,” kinnitas ta.