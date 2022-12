Linna kink teeb spordilegendidest üleaedsed

Raja ja Jämsä on edukalt esinenud eri rahvusvahelistel võistlustel. Raja on võitnud neli ja Jämsä kolm Euroopa meistritiitlit neljapaadis. Maailmameistrivõistlustel on Raja jõudnud pronksmedalile neljal ja Jämsä kolmel korral. Olümpiamängudelt võideti pronksmedal 2016. aastal.