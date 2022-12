Kivimägi kodu aluse maa saaga tüürib lõpule

Tänavu veebruaris otsustas Pärnu linnavolikogu võõrandada Toomas Kivimägile turuhinna ehk 134 000 euroga elamumaa Pärnu ranna rajoonis, kuhu too oli 2001. aastal oma kodumaja ehitanud. Tulbi 16 asuv 663 ruutmeetri suurune maatükk kuulus linnale, aga Kivimägi maksis kõigi nende aastate jooksul kodualuse maa eest hoonestusõiguse tasu 383 eurot aastas. Tänavu märtsis sai Kivimägist kõnealuse kinnistu omanik. Pärnu volikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) kümme liiget polnud volikogu otsusega päri ja vaidlustasid selle Tallinna halduskohtus sooviga maa müük Kivimägile tühistada. Üks argumente oli, et sedaviisi kinnistut müües on riivatud kaebajate õigust Tulbi 16 kinnistu ise omandada. Kaebajate arvates tulnuks maatükk enampakkumisele panna.