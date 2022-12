Täna öösel kella kolme ajal sai häirekeskus teate, et Papiniidu silla kandis on liikumas sõiduauto Volkswagen, mille juht võib olla joobes. Politseipatrull läks sõidukit otsima ja leidis kirjeldusele vastava auto teel seismas, kuid patrulli märgates hakkas see liikuma.