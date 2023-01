Põhja-Pärnumaal pandi veerema mobiilsed muusikakoolid

Esialgu võivad muusikakooliga liituda kooliealised noored ning õpetama asuvad neid lähima piirkonna muusikakoolide õpetajad. Kergus käib esialgu kohal Pärnu-Jaagupi muusikakooli õpetaja Kevin Kangru, kelle käe all saab õppida kitarri ja trumme. Tootsis alustavad kaks last klaveriõpinguid õpetaja Urve Hillepi juhendamisel ja üks laps Kalev Saare trummiklassis.

Põhja-Pärnumaa haridusspetsialist Tiia Kallastu ütles, et praegu on pilliõppesse registreerunud 13 last. “Küsitud on ka täiskasvanute õppe kohta ja proovime peagi selleks võimaluse leida,” lisas ta.