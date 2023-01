Nädala persoon ⟩ Peadpööritavat karjääri teinud naine väänab Putini rahakraane

Laura, rääkige oma lapsepõlvest, kust teie kaitsetahe pärineb?

Mu lapsepõlv möödus Suigus, meil oli traditsiooniline pere, ema-isa, kolm last: mul on vanem ja noorem õde. Isa oli traktorist ja ehitaja, pani käed külge kõigile maainimese töödele. Kodust ma pisikut ei saanud. Kaitsetahe on mul algusest peale olnud, võib-olla ma ei teadvustanud seda sellisel määral, lihtsalt Kaitseliidus tuli see teadmine.

Kui vanalt te Kaitseliiduga kokku puutusite?

Pärast Suigu algkooli läksin 25 kilomeetri kaugusele Are kooli. Kui sealsed lapsed käisid huviringides Pärnu-Jaagupis ja Pärnus, siis meil head bussiühendust polnud ja kohalikel noortel polnud tegevust, Suigus ei toimunud midagi.

Are koolis juures oli üks vanem meesterahvas, Robert Kimmel, kes tegeles noorkotkastega ja õpilastest koosnev punt oli üsna suur. Käisin nendega nädalases suvelaagris Pärnu-Jaagupi lähedal Kodasmaal. Ega seal laagris organisatsiooni tutvustust eriti polnud, sest me räägime ikkagi aastast 1997, need oli Kaitseliidu algusaastad.