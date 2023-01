Nii 24-7 Fitnessi kui Unibet Gymi esindajad nentisid, et aasta algus on kaasa toonud spordiklubiga liitujate tulva.

24-7 Fitnessi juhatuse liige Andrus Murumets tõdes, et huvi järjepidevat tõusu võis märgata juba sügisel.“Viimased COVIDi piirangud lõppesid 2022. aasta aprilli lõpus ja eks nüüd on paljud inimesed aru saanud, et enda tervise eest peab ikka ise hoolitsema, sest keegi teine seda ei tee,” kommenteeris Murumets.