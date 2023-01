Hingelt peab Sutt ennast täna ette löönud vanusest tunduvalt nooremaks. “Jube lihtne on lõdvaks jääda ja mõelda, et enam ei viitsi ega taha. Siis keeradki külge ühele ja teisele poole ega tahagi rohkem teha,” nentis legend, kes usub, et sport ja sellega kaasas käiv huumor on aidanud tal nooruslik püsida. “Ma olen väga õnnelik,” õhkas juubilar.