Pärnu ettevõte AGAL Invest OÜ kahe osaniku Ago Kalmeri ja Aleksandr Sorokini vahelises vaidluses on algatatud kaks kriminaalasja, esimeses kahtlustatakse Kalmerit ja teises on uurimise all Sorokin. Mõlemad mehed on kriminaalmenetlustes vastastikku ka kannatanu rollis.