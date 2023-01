Kaardilt saab näha, kus asub lähim varjumiskoht

Varjumispaikade valikul võeti arvesse, et varjend oleks maa all, küllaldase ehitus-tehnilise vastupidavusega ohuhetkel viibivad linnatänaval. Kes samal ajal tööl või kodus on, peaksid jääma paigale ja leidma varjumiseks akenja soovitavalt ilma akendeta. Sobiva varjumiskoha lähiümbruses võib tänavatel viibida palju inimesi või siis on selles piirkonnas palju inimeste varjumiseks mittesobivaid ehitisi; hästi sobivad näiteks majade keldrid ja maa-alused parklad. Avalike varjumiskohtade hoonete sobivuse ja tehnilise seisukorra kontrollisid üle päästeameti inspektorid.