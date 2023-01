Selgus Pärnumaa menukaim terviserada

Eesti Terviseradade juht Assar Jõepera rääkis, et liikujate kasvav hulk terviseradadel teeb heameelt ja märkimisväärse panuse on andnud suusahooaja varajane algus juba novembri viimasel nädalal. “Kuigi praegu on lumeolud heitlikud, loodame, et suusailmad tulevad tagasi,” on Jõepera optimistlik. “Isegi kui koduaknast paistab üsna kevadlörtsine ilm, võib suusaradadel ja -keskustes olukord märksa suusatamissõbralikum olla,” julgustas ta radade seisukorda vaatama terviserajad.ee veebilehelt.