Pildid ⟩ Hüvasti, klassika? Teistmoodi vastlakuklid vallutavad pagarilette

Pärnu Keskuse taluturu töötajad pidid osa kukleid klientide eest peitu panema, et Pärnu Postimehe fotograafil oleks midagi pildile püüda. “Me hoidsime neid teie jaoks, muidu ostetakse kõik ära,” muigas poe juhataja Lagle Ruusmaa.

Saiakeste valik võtab silme eest kirjuks: on nii tavalisi kukleid kui eri moosidega. Kõige populaarsemad on aga vastla-croissant’id. “Kui 12–13 ajal saame suure koguse välja, siis paari tunniga on kõik läinud, mõnikord isegi tunniga,” kommenteeris taluturu töötaja Kadri Kärsna.