Pärnu linnale kuuluva maja katuselt kukkunud lumi lõhkus kodaniku auto, linnavõim viivitab kahju hüvitamisega

Lumelaam tabas läinud detsembris kitsas hoovis Penu autot hoolimata sellest, et ta parkis ettenägelikult sõiduki naabermaja seinast mõni meeter eemale. Õigupoolest oli see juba teine kord, kui sama maja puhastamata katuselt kukkuv lumi sama autot tabas. Seekord tuli lumi alla sellise hooga, et lendas kaugemale, kui Penu arvata oskas. Penu kutsus kohale politsei, kes olukorra fikseeris.