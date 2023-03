Kase aiandi noorperemees Kardo Kase rääkis, et naistepäev on aasta kõige suuremaid lõikelillede müümise päevi ja selleks hakati valmistuma juba aasta tagasi. Sel hooajal kasvatatakse Kase aiandis kokku umbes 100 000 lõiketulpi, millest põhikogus on mõeldud just naistepäevaks. “See on üks aasta tihedamaid aegu, kuid kuna kasvatame suurel hulgal suvelilligi, siis veel hullem aeg on ehk mai,” lausus ta.