Päästjate kiire tegutsemine päästis kodu halvimast

Päästeamet paneb inimestele südamele, et küttekoldeid tuleb vähemalt korra aastas õigesti hooldada, eeldatavalt peaks seda tegema kutseline korstnapühkija, sest vastasel korral võib neist alguse saada tulekahju, nii nagu eelmainitud juhul.

Samal ajal kui päästjad kustutasid tuld Pärnu-Jaagupis, sai häirekeskus väljakutse Saarde valda Allikukivi külla, kus inimene põletas metalltünnis prügi. Päästjad nõustasid tuletegijat ja selgitasid, miks prahi põletamine on keelatud.

Täna poolteist tundi pärast keskkööd sai häirekeskus teate, et Tori vallas Sindi linnas hakkas tootmishoones tööle tulekahjuandur. Kohale tõtanud päästjad tulekahju ei avastanud, kuid mõõtmistulemused näitasid, et hoone katlamajas on ving sees. Päästjad tuulutasid ruume ja vestlesid kohale tulnud töömehega. Kuna edasist ohtu ei olnud ja töötaja jäi ise katelt jälgima, lahkusid päästjad sündmuskohalt.