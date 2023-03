Pärnu linnavolikogu EKRE fraktsioon valis uue esimehe

“Mul on oma ettevõte, mis teeb teenusedisaini koolitusi. See osales ühel hankel, mille võitis. Aprill ja mai on täis koolitusi ja kuna mul on põhitöö, firma ja volikogu töö, siis tuli kuskilt mõneks ajaks loobuda,” selgitas ta. “Volikogu töö on väga nõudlik ajaliselt, aga see ei ole minu arvates niivõrd tasustatud kui see töö endast eeldab.”