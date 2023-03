Tihemetsas kadus karupoeg

Keskuse juhataja kohusetäitja Talvi Saar on pahateo pärast nördinud, kuid loodab, et “meie Mõmmik” leiab tagasitee oma kohale vitriinis, mille juures tervitab hoones viibijaid Tihemetsa tehnikumis tõstetreeningutega jätkanud ja olümpiasangariks saanud Jaan Taltsi pronkskuju.

Maskott Miša otsimiskuulutus ripub Tihemetsa huvi- ja spordikeskuse uksel, tema jälgi aetakse Facebookis ja ausat leidjat palutakse ajalooline meene tagasi tuua. Pildile on lisatud, et “umbes selline ta välja nägi”, aga asjaosalised tunnevad oma Miša kindlasti ära. Vahtkummist karupoeg on ligemale 20 sentimeetrit pikk ja tal on seljas pruun kasukas.