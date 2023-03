Kaart ⟩ Sindi kärestikul muudeti püügitingimusi rangemaks

Kala ei tohi enam püüda Vabriku truubist Sindi väliujulani. Keskkonnaameti Pärnumaa büroo juhataja Toomas Õmblus ütles, et eelmisel sügisel tekkisid Sindis probleemid, sest lõhe ja meriforelli püüda oli Pärnu jõe sealsel lõigul keelatud, aga ülejäänud kalu tohtis. “Inimesed ütlesid sageli, et püüavad muid kalu, kuid näiteks kärestiku kudealalt püüti lõhet. Selleks, et kalaliigid saaks piirkonnas rahulikult kudeda, neid segada ei tohi. Sellest aastast on selles piirkonnas kalapüük keelatud ja seal ei või ka püügivahendiga olla. Pärnu kalakaitseinspektorid koostöös vabatahtlike kalakaitsjatega hoiavad piirkonnal silma peal,” rääkis Õmblus.