Ministeerium ei maksa Läänerannale väikekoolide sulgemise eest

Vallavolinik Andres Hirvela rääkis täna otseintervjuus Pärnu Postimehele Lääneranna vallamaja ees koolireformi vastasel meeleavaldusel, et vallaeelarve on heas seisus ja ta ei mõista, miks on vaja praegu selliseid koolivõrku puudutavaid otsuseid vastu võtta. Ta pakkus, et ehk on kellelegi lubatud investeeringuraha.