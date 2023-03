Video ja galerii ⟩ Iklas äratati liivlaste kombel linnud

Seda kõike vahendas Läti ülikooli liivi instituudi juhataja ning Läti kultuuriministri nõunik Valts Ernštreits, kes tõlkis lätikeelseid kõnesid eesti keelde ja eestikeelseid kõnesid läti keelde. Ta on sünnilt liivlane, hariduse omandanud Tartu ülikoolis, Läti-Eesti sõnaraamatu üks autoritest ning kõigi kolme kultuuri kandja.

Ernštreitsi kirjeldusel lähevad liivlased kevadise pööripäeva varahommikul mere äärde luidetele laulma, kaasas väike ehitud kuusk. “See on just see päev, mil liivlased ehtisid kuuske,” ütles Ernštreits.