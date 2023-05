Pildid ⟩ Selgus Kilingi-Nõmme linnakeskuse uus ilme

Keskpargi teerajad korrastatakse ja haljastust mitmekesistatakse ning teedevõrku arendatakse edasi. Teerada Oja tänavale muudetakse, et külaliselgi oleks lihtsam järve äärde jõuda. Suunanäitajaks on keskväljakult lähtuv valgustuslahendus. Pargi keskossa rajatakse väikse lilleaasaga plats.

Samuti on keskväljak liigendatud eri miljöödeks ja sündmuste ehk tegevusala jaotub kolmeks. Pärnu maantee teljel asuvale platsile tuleb linnagalerii igal aastal vahetuvate näitustega. Kolmnurksed stendid on liigutatavad, et suursündmuste ajaks või talvel näiteks uisuplatsi rajamiseks need eemale viia. Põhja suunas sirutub turuplats, mille lääneservas võiks paikneda pikk laud, mida kasutada turuleti või pidupäeval kogukonda siduva söögilauana.