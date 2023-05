Puudulik keeleoskus tõi pedagoogidele sunniraha

Haridus- ja teadusministeeriumi ning keeleameti järelevalve võttis Pärnu Tammsaare koolis luubi alla eesti keele ja eestikeelse õppe korralduse. Tammsaare kool on kahe õppekeelega, tunnid toimuvad nii eesti kui vene keeles. Koolis õpib nii vene kui eesti ja muude emakeeltega lapsi.

Need õpetajad, kes õpetavad eesti keelt või eesti keeles, peavad seda valdama C1-tasemel. Niisama kõrge tase on ette nähtud koolijuhidele ja eripedagoogidelegi, kes tegelevad ka emakeelena eesti keelt kõnelevate lastega. Kokku on C1-tasemel eesti keele oskus Tammsaare koolis nõutav 33 pedagoogilt. Ent viiel õpetajal puudub vastav dokument. Nad annavad lastele eesti keeles inimese-, loodus- ja tööõpetuse, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse, kunsti- ja muusikatunde