Metsküla kool sai kohtult sulgemise vastu esialgse õiguskaitse

Kohus peatas Lääneranna vallavolikogu otsuse, mis nägi ette Metsküla kooli sulgemise tänavu sügisest. Kohus põhjendas, et Metsküla kooli sulgemine tähendab paratamatult muutusi kaebuse esitanud lapsevanemate elukorralduses. Vanemate osa lastele hariduse tagamisel ei piirdu üksnes logistika korraldamisega, vaid tähendab igakülgset laste toetamist. Vanematel tuleks Metsküla kooli sulgemisel leida lastele uus kool ja tegemist on suure elukorralduse muutusega. Juba kord suletud kooli taasavamine on keeruline. Ühtlasi rõhutas kohus, et koolivõrgu korraldamisel on kohalikul omavalitsusel tähtis roll, kuna see puudutab avaliku raha kasutamist.

Kohus on seisukohal, et on oluline tagada Metsküla kooli lastele ja nende vanematele sujuv üleminek. Kooli sulgemise otsus on tulnud kiiresti ja kohanemisaega olnud vähe. Avalikes huvides on seegi, et kooli ei suleta enne, kui vastava otsuse õiguspärasus on lõplikult selgeks saanud.