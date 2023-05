Tallinna Lennujaama juhatuse liige Einari Bambus rääkis märtsis, et tööde ajal on lennuväli lennuliiklusele suletud ja see loodetakse taas avada sügiseks, kui algavad Pärnu–Ruhnu ja Kuressaare–Ruhnu regulaarlennud. “Kuna tegemist on rekonstrueerimisega, siis lennuvälja parameetrid ja võimekus ei muutu, ent paraneb üleüldine olukord ning tõuseb ohutuse tase,” selgitas Bambus.