Ekspert: Ettevaatlik tuleb olla isegi mobiiltelefoni laadima jättes

Sel nädalal Pärnu komandos päästeametnikke elektriohutuse teemal koolitamas käinud Enefit Connect OÜ tööohutuse üksuse juht Raivo Oras ja päästeameti ennetusosakonna ekspert Tuuli Taavet soovitavad näiteks öösiti pesu mitte pesta, ehkki viimasel ajal on paljud seda raha säästmise eesmärgil soovitanud.

Viimasel ajal on olnud palju juhtumeid, kus mõnest kodumasinast, näiteks külmkapist, on alguse saanud raskete tagajärgedega tuleõnnetus. Mis on selle põhjus?

Oras: Üks probleem on see, et neid hakatakse kohe kasutama ja jäetakse kasutusjuhend lugemata. Muresid on aga teisigi, näiteks lükatakse külmik seinale liiga lähedale ja ajapikku võib tekkida mootori ülekuumenemine.