Selgusid uutmoodi kaasava eelarve võitjad

Ainult ühe hääle vähem sai Plantos OÜ, mille eesmärk on Pärnu lasteaedades võrseid kasvatada. Võrsed on vitamiini- ja mineraalainerikkad ning lastel on huvitav jälgida nende kasvamise protsessi ja nende eest hoolitseda. Kuna tegu oli projektiga, mille esialgne plaan nägi ette 9990 eurot, leppisid Rimi ja Planotse esindajad kokku, et Rimi panustab projekti 5000 euroga. Lasteaiad saavad vajalikud tarvikud ja seemned ning koolitused toimuvad kontaktõppe asemel veebis, et mahtuda uude eelarvesse.