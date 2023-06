Pagarikoda, millest Alar Karis ei ole veel läbi astunud

Kabli Pagari perenaine Elve Vahenõmm ei tea, miks inimesed nende tooteid nii väga armastavad. “Kõik tulevad, ütlevad, et üle riigi kuulus. Miks, ma tõesti ei tea,” laiutab ta käsi. Soomest külla sõitnud õde Maret pakub tuntuse põhjuseks, et Kabli kandis käivad puhkamas inimesed kõikjalt Eestist ja neil on hea meel, kui pagariärist saab värsket saia kaasa.